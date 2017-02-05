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Siverekli kadınların eşekle su taşıma çilesi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Güvercin köyünde kadınlar, köylerinde su bulunmadığı için her gün 2 kilometre uzaklıktaki kuyulardan eşek sırtında su taşıyor.

Siverekli kadınların eşekle su taşıma çilesi

05 Şubat 2017 11:16
Siverekli kadınların eşekle su taşıma çilesi - Tıkla İzle

Güvercin köyü sakinleri köylerinde su bulunmadığından her gün 2 kilometrelik karlı yollardan giderek evlerine eşek sırtında su taşıyor. Zaman zaman kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu köyde 25 yıl önce elle kazılan kuyular, yağan yağmur ve karla doluyor. Yaz aylarında kuyuların kurumasıyla belediyeden tanker başı 100 TL ödeyerek su satın alınıyor.

Köy halkından Nurettin Doyumbahçe, "Siverek Güvercin köyünde oturmaktayım. Köyümüzde 50 hane, 400 nüfus bulunmaktadır. Yıllardır dedelerimizden beridir köyümüzde su yok. Buradan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye sesleniyorum, suyumuz yok. Milletvekili Kasım Gülpınar'a, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz'a sesleniyorum. Cumhurbaşkanı, Başbakan, CHP, MHP, HDP'ye sesleniyoruz, köyümüzde su yok. Sesimize ses olun" dedi.

Sularını eşeklerle taşıdıklarını söyleyen İsmihal Doyumbahçe de, "Bizim köyde su yoktur. Biz her zaman eşekle su taşıyoruz. Yerde 1 metreye varan kar var. Kuyudan suyu alıp eve götürene kadar ellerimiz, ayaklarımız buz tutuyor. Biz yetkililerden yardım bekliyoruz ama yardım göndermiyorlar" diye konuştu.
Sağlıksız ve temiz olmayan kuyulardan su ihtiyacını karşılayan kadınlar, köylerine sondaj yapılmasını istiyor. Karda, çamurda veya yaz sıcağında eşek sırtında su getirmek istemeyen kadınlar, evlerindeki musluklara su gelmesini istiyor. 

Bahattin Yolaçan
 

Etiketler: eşek, su taşıma


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