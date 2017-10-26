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Siverek'te bağ bozumu başladı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bağ bozumunda toplanan üzümler, geleneksel yöntemlerle cevizli sucuk, pestil ve pekmeze dönüştürülüyor.

Siverekte bağ bozumu başladı
Siverek'te bağ bozumu başladı - Foto Galeri

26 Ekim 2017 15:19

Geçimini üzüm yetiştiriciliğiyle sağlayan Siverekli bağcılar, yıl boyunca yetiştirdikleri üzümlerini pekmez, pestil ve cevizli sucuk haline getirmek için yoğun mesai harcıyor. Bağ bozumunda toplanan üzümleri sıkarak, büyük kazanlarda kaynatıp pekmez elde eden Siverekli kadınlar, ayrıca kış aylarında tüketilmek amacıyla üzüm suyunu kaynatıp bulamaç haline getirerek kesme, cevizli sucuk ile pestil elde ediyor.

Yaklaşık 50 yıldır babasından kalma bağda her yıl bağ bozumu geleneğini sürdürdüğünü belirten Mehmet Bardakçı, halk arasında 'Şire üzümü' olarak bilinen üzümlerin pekmez yapımında kullanılan en iyi ürün olduğunu ancak son yıllarda görülen hastalıklar nedeniyle bağ sayısının azaldığını söyledi.

Bağ bozumunun zorlu çalışmaları hakkında bilgi veren bağcı Mehmet Bardakçı, "Sabah erkenden bağa gidip üzümleri toplamaya başlıyoruz. Eve getirdiğimiz üzümleri torbalara koyup ezmeye başlıyor ve şiresini çıkarıyoruz. Çıkan üzüm şiresini büyük bir kazanda biriktirip bir gece dinlenmeye bırakıyoruz ki tortuları alta çöksün ve süzgeçten geçsin diye. Ertesi günde har ateşte kaynatmaya başlıyoruz ve bulamaç haline geliyor" dedi.
İpe dizilmiş cevizlerin daha önce hazırlanmış olduğunu belirten Bardakçı, "Cevizleri, hazır hale gelen bulamaca daldırıp çıkarıyoruz. Bulamaçla sadece cevizli sucuk değil aynı zamanda pestil, kara pekmez, kesme, kırma gibi yiyecekler yapıyoruz. Doğal ve organiktir hepsi" diye konuştu.

Hazırlanan malzemelerin bir kısmını kışlık olarak kendilerine ayırdıklarını ifade eden Bardakçı, diğer kısmını ise satarak geçimini sağladıklarını söyledi. 

Cuma Sarı

Etiketler: bağ bozumu, şanlıurfa, Siverek

 

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