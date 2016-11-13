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Siverek'te bir ev ve iki araca silahlı saldırı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir ev ile evin önündeki iki araca silahlı saldırı düzenlendi.

Siverekte bir ev ve iki araca silahlı saldırı

13 Kasım 2016 13:55

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir apartmanda Şükrü İ.’ye ait 3’üncü kattaki daireye ve apartmanın önünde park halinde bulunan 2 araca pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, evde ve araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yenişehir Mahallesi TOKİ evlerindeki yaşanan olayda Şükrü İ.'ye ait ev ve araç ile kardeşine ait araçta maddi hasar meydana geldi.

Saldırıda, pompalı tüfekten çıkan saçmalar eve isabet ederken, park halindeki araçların ise camları kırıldı.
Saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden araçla uzaklaşırken, olay yerine giden polisler, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

Etiketler: silahlı saldırı


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