Edinilen bilgilere göre, ilçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıören Mahallesi’nde yaşayan Yüksel İ. ve eşini köpek ısırdı. Köpeğin kuduz olmasından şüphelenen mahalle sakinleri konuyu Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile Halk Sağlığı Merkezine bildirdi. Mahallede sağlık taraması yapan yetkililer, ısırılan 2 kişiye kuduz aşısı yaparak, mahallede geçici karantina uygulaması başlattı. Karantina kapsamında mahalleye evcil hayvan giriş ve çıkışları da yasaklandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkililerinin kuduz şüphesi bulunan köpekten alınan örnekleri Adana Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderdiği öğrenildi.