İlk olay ilçenin Gülabibey Mahallesi 10. Sokak'ta meydana geldi. Park halinde bulunan paletli kepçe kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi. Durumu fark eden mahalle sakinleri Polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı. Yaklaşık olarak yarım saatlik çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında paletli kepçenin operatör kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen Olay İnceleme Ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Bir diğer olay ise Dicle Mahallesi 1. Sokak'ta meydana geldi. Paletli kepçeyi ateşe vermek isteyen kimliği belirsiz kişi veya kişileri gören mahalle sakinleri, hemen kepçenin yanına giderek olaya müdahale etti. Olayı gerçekleştirmek isteyen şahıslar kayıplara karıştı. Olayı duyan diğer kepçe sahipleri ise kepçelerinin önünde nöbet tutmaya başladı.

Olay üzerine polis ekipleri kaçan şahıslar hakkında arama çalışmaları başlattı.

Bahattin Yolaçan

