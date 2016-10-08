Edinilen bilgiye göre, ilçeye 55 kilometre uzaklıktaki Aşağı Karacaveran kırsal mahallesinde bir köpeğin Emin Batan’a ait 2 ineğe saldırmasının ardından köpek mahalle sakinleri tarafından av tüfeğiyle vuruldu.

Mahalle sakinlerinin durumu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne bildirmeleri üzerine görevli veterinerlerce köpekten kuduz gerekçesiyle alınan örnekler Adana Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi.

Adana’da yapılan tetkiklerde köpekte kuduz mikrobunun pozitif çıkması üzerine ısırılan inekler, itlaf edilerek kireçlenip gömüldü. Mahallede aşılamanın devam ettiği belirtilirken, kontrollerin sürdüğü öğrenildi.

Mahallede 6 ay süreyle karantina uygulaması başlatılırken, mahalleye hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklandığının yazıldığı tabela konuldu.