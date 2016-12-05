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Siverek’te kuduz alarmı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı bir kırsal mahallede, kuduz vakası görülmesi üzerine karantina uygulaması başlatıldı.


05 Aralık 2016 16:04

Alınan bilgilere göre, ilçeye 60 kilometre uzaklıkta bulunan Çökelek Mahallesi'nde tilkinin ısırdığı ineğin telef olması üzerine mahalle sakinleri durumu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne bildirdi. Mahallede geçici önlem alan ilçe müdürlüğü ekipleri, kuduz şüphesi bulunan inekten alınan örnekleri Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsüne gönderdi.
Gönderilen örnekte kuduz virüsünün pozitif çıkması üzerine İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, mahalleyi 6 ay süreyle karantina altına alarak, mahalleye hayvan giriş çıkışının yasaklandığını gösteren tabelayı mahalle girişine bıraktı.

Telef olan ineğin sahibi Mustafa Argiş olayı fark ettikleri gibi yetkililere haber verdiklerini belirterek, “Örnek alıp gönderdiler ve örnekte kuduz olduğu belirlenmiş. Köydeki tüm hayvanları aşıladılar. Biz de hastaneye giderek ailece aşımızı yaptırdık. Bize de 6 ay boyunca hayvan giriş çıkışının yasaklandığını söylediler” dedi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Veterineri Avni Sağır, mahalle sakinlerinden bu yönde ihbar alarak harekete geçtiklerini söyledi. Adana’ya gönderilen örnekte kuduz tespit edildiği bilgisi üzerine mahalleyi hayvan giriş çıkışına kapattıklarını belirten Sağır, “Gerekli tüm önlemleri alarak, kontrolleri sağladık. Mahallede 6 aylık bir karantina uygulaması başlattık. Bunun yanı sıra mahalledeki tüm sahipli hayvanların aşıları yapıldı” diye konuştu.

Cuma Sarı

 


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