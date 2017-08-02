Siverek'te otomobil takla attı: 3 ağır yaralı

Edinilen bilgilere göre, Siverek'ten Karacadağ yönüne ilerleyen ve sürücüsü öğrenilemeyen 63 EB 002 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, otomobilde bulunan Ramazan K., Sefer B. ile Recep K. ağır yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kısa süre aksayan trafik, aracın çekilmesiyle normale döndü.

Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Cuma Sarı