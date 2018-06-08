Siverek'te silahlı çatışma: 3 yaralı

Olay, ilçenin Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önce kız kaçırma yüzünden birbiriyle hasım olan aile mensupları şehirde karşı karşıya geldi. Önce sözlü atışmayla başlayan tartışma kısa zamanda silahlı kavgaya dönüştü. Şehir merkezinde iki grup ellerindeki silahlarla rastgele birbirine ateş açtı. Silahlı çatışmada Ekrem Kankılıç, Ahmet Kankılıç ve Şaban Lale silahtan çıkan mermilerle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgayı ayırmak için havaya ateş açarken, olaya karışan iki gruptan kişiler gözaltına alındı.

Emniyet güçleri tarafından olay yerine güvenlik şeridi çekilirken, silahlı kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Mevlüt Bayraktar

