Siverek’te silahlı kavga: 3 yaralı

Olay, ilçenin Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Fatih Ö.'nün Üzerinde bulunan tabancayla tartıştığı kişilere ateş açması sonucu ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

Vatandaşlar tarafından polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine sevk edilen emniyet güçleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili geniş çapta soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

Bahattin Yolaçan

