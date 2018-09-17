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Siverek'te temel kazısında patlamamış obüs mühimmatı bulundu

Siverek'te temel kazısında patlamamış obüs mühimmatı bulundu
Siverek'te temel kazısında patlamamış obüs mühimmatı bulundu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir inşaatın temel kazısında patlamamış obüs mühimmatı bulundu. Mühimmat jandarma ekipleri tarafından imha edildi.

Olay, ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Gövercin kırsal mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, mahalle sakinlerinden M.İ., evinin yakınında hayvan barınağı yapmak için temel kazdığı sırada toprak arasında metal bir cisim fark etti. Cismin patlayıcı olabileceğini düşünen İnal, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bulunan cismin patlamamış bir obüs mühimmatı olduğunu tespit ederek, olay yerinden vatandaşları uzaklaştırıp güvenlik önlemi aldı. Daha sonra Maviş isimli mayın arama köpeği ve detektör ile başka mühimmatların bulunma olasılığına karşı arama yapıldı. Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu olay yerinden güvenli bir şekilde mahalle dışına çıkarılan obüs mühimmatı fünye ile patlatılarak imha edildi. 

Dün kepçe ile hayvan barınağı için temel kazıdıklarını söyleyen R.İ., "Bu sabah temelin toprağında mayına benzer bir demir parçası bulduk. Biz ne olduğunu anlamadık, önce internete attım, sonra babam mayına benziyor dedi. Bunun üzerine bizde korktuk, belki patlar diye jandarmaya haber verdim” diye konuştu.

Mevlüt Bayraktar  

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