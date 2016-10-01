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Siverek'te trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Siverekte trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

01 Ekim 2016 14:44

Edinilen bilgilere göre, Siverek istikametinden Diyarbakır yönüne ilerleyen ve sürücüsü öğrenilemeyen 63 F 1091 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu karayolunun 32. kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Devrilen otomobilde bulunan Davut Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, İsmail ve Yılmaz Küçükçay ile Yaşar Kaya ağır yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cuma Sarı 

 


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