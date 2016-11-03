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Siverek'te trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

Siverekte trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

03 Kasım 2016 09:25

Alınan bilgilere göre, Siverek yönüne ilerleyen Mehmet Emin S. yönetimindeki 35 GA 0523 plakalı hafif ticari araç, Diyarbakır-Siverek karayolunun 22. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mehmet Emin S. (39), Fatime Yeşilağaç (60) Menekşe Aktaş (45) ile Mehmet Akif Yeşilağaç (27) yaralandı. Kazayı görenleri haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Fatime Yeşilağaç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yeşilağaç'ın cesedi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cuma Sarı

Etiketler: kaza, şanlıurfa


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