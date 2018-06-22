Siverek’te trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Siverek Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Sait Bakır yönetimindeki 34 KG 3781 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa karayolu üzerinde hastane kavşağında kontrolden çıktı. Araç taklalar atarak, şarampole devrildi.

Kazada sürücü Mehmet Sait Bakır, Medine Bakır, Filiz Bakır, Saime Yavuz, Murat Altay Yavuz, Mehmet İrfan Yavuz yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Saime Yavuz tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Mevlüt Bayraktar

