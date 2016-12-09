Zdinilen bilgiye göre, Siverek istikametinden Çermik yönüne ilerleyen ve sürücüsü belirlenemeyen 48 SF 052 plakalı hafif ticari araç, karayolunun 5'inci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Cuma Sarı