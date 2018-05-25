Siverek'te trafik kazası: 2 polis, 1 uzman çavuş yaralı

Kaza sabah saatlerinde Prof. Dr. Kamil Turan Bulvarındaki, Şirinkuyu üst geçidi önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Hasan Hüseyin E'nin kullandığı 63 A 9257 plakalı polis ekip aracı, Diyarbakır istikametinden, Şanlıurfa istikametine doğru giden Uzman Çavuş Turan Y'nin kullandığı 01 DNA 27 plakalı otomobille çarpıştı.

Meydana gelen kazada polis ekibi aracında bulunan Hasan Hüseyin E, Ünal E, ile otomobil sürücüsü uzman çavuş Turan Y. yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Mevlüt Bayraktar

