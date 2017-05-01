Siverek'te trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa istikametinden Siverek yönüne ilerleyen Mustafa U. yönetimindeki otomobil, otogar kavşağında Yasin S. idaresindeki 01 C 6532 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje çarparak durabildi.

Meydana gelen trafik kazasında her iki otomobilin sürücüsü yaralandı. Sürücüler çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Sürücülerin sağlık durumlarının iyi oldukları öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cuma Sarı

