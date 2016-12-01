Ofis Mahallesi'nde üç kız çocuğunun adres sorma bahanesiyle fiziki ve sözlü olarak taciz edildiği ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, yaşları 12 olan kız çocukları N.Y. ile M.T.’nin belirttiği eşkâl doğrultusunda çizilen robot resimle inceleme yaptı. İnceleme yapan polis ekipleri mahallede gezerek çocuklara adres soran Yılmaz Ç.’yi (25) takibe aldı. A.K. isimli kız çocuğuna adres sorma bahanesiyle yaklaşıp taciz ettiği iddia edilen Yılmaz Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğünde sorgusu tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede suçlamaları kabul etmeyen Yılmaz Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cuma Sarı

ŞANLIURFA