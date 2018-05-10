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Siverek'te yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Siverekte yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

10 Mayıs 2018 23:56

Olay, ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Esenli kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy sakinlerinden Ş.A. (40) ve yanında bulunan bir çocuğun üzerine yıldırım düştü. Yıldırım çarpması sonucu Ş.A. ile yanında bulunan 10 yaşlarındaki bir çocuk yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 acil ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Ş.A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı çocuğun durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.  

Mevlüt Bayraktar

 

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