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Sıvı oksijen yüklü tır devrildi: 1 yaralı

İzmit Kuruçeşme TEM bağlantı noktasında 22 ton 600 kilogram ağırlığındaki sıvı oksijen yüklü bir tır, virajı alamayarak yan devrildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etmezken, araçtan sızan tehlikeli madde için yoğun güvenlik önlemi alındı.

Sıvı oksijen yüklü tır devrildi: 1 yaralı

28 Nisan 2017 10:16
Sıvı oksijen yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Tıkla İzle

Olay, İzmit Kuruçeşme TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kartepe’den Çayırova’ya giden Barış Aslan idaresindeki 26 AB 730 plakalı tır, virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan tır daha sonra yan devrildi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, tır sürücüsüne müdahale etmek istedi. Sürücü ise kanlar içerisinde olmasına rağmen sağlık ekiplerinin tedavisini kabul etmedi. Tırın yan devrilmesiyle tır dorsesinde bulunan 22 ton 600 kilogram ağırlığındaki sıvı oksijen madde dökülmeye başladı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri sıvı oksijen maddenin yayılmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı. Tır çevresini güvenlik şeridi ile kapatan itfaiye ekipleri, dökülen maddenin yayılmaması için köpük takviyesinde bulundu.

Kaza nedeniyle İzmit Kuruçeşme TEM bağlantı yolu trafiğe kapanırken, devrilen tırın kaldırılması için sızıntıya müdahale eden özel çekici aracı sevk edildi. 

Gürcan Yılmaz
 


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