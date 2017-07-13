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Sivil Toplum Örgütlerinin 15 Temmuz Açıklaması

Alaplı'da, Sivil Toplum Örgütleri 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde basın açıklaması yaptı.

Sivil Toplum Örgütlerinin 15 Temmuz Açıklaması

13 Temmuz 2017 14:40

Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası’nda bir araya gelen sivil toplum örgütleri adına bir açıklama yapan Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Recep Ocak, 15 Temmuz’un tarihin en zor günlerinden biri olduğunu belirterek, 15 Temmuz şehitlerini saygıyla andıklarını ifade etti. 15 Temmuz'un Türkiye için bir milat olduğuna inandıklarını söyleyen Ocak, "Bu alçak saldırı, darbenin ötesinde bir işgal girişimiydi. 15 Temmuz, İstiklal harbinden bu yana ülkemizin karşılaştığı en büyük tehlikeydi. O gece Fetullahçı Terör Örgütü, devleti ele geçirmeye, milleti tahakküm altına almaya kalkıştı. Darbe girişiminin asıl amacı, ülkemizi tarihimizde görülmemiş bir kaosa sürüklemek, kardeş kavgası başlatmak ve Türkiye'yi iç savaş ortamına sokmaktı. Darbe teşebbüsünün nihai amacı, Türkiye Cumhuriyetini bir daha ayağa kalkamayacak duruma düşürmekti. Allah'a şükürler olsun milletimiz, cesareti ve feraseti ile bu belayı, bu fitneyi durdurdu. Milletimiz demokrasimize ve özgürlüğümüze kasteden bu saldırı karşısında dik durdu. Canı pahasına değerlerini savundu. Bu masadaki kuruluşların tamamı da, ilk andan itibaren, devletimizin ve milletimizin yanında yer aldı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Gazi Meclisimiz, Başbakanımız, siyasi partilerimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve medyamızın kararlı duruşuyla bir destan yazdık" ifadelerini kullandı. 

Ertuğrul Yüksel


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