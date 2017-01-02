Illinois Üniversitesine göre limon suyu cilt lekelerini gidermeye yardımcı olan maddelerdendir. Yoğurt ise cildinizi sıkılaştırarak gözenekleri küçültüyor. Limonın içeriğinde alfa hidroksi asitler ve C vitamini bulunur. Bu bileşenlerin her ikisi de cilt sorunlarını iyileştirici özellikleri ile bilinir.

Limondaki AHA maddesi, cildi ölü hücrelerden arındırmakta ve cilt lekelerinin yok edilmesinde rol oynayabilmektedir. Limon ve limon suyu doğal ağartıcı ajanlardır, ciltteki pigmentasyonu, renk farklılıklarını ortadan kaldırmakta etkilidir. Yoğurt, Yeni Zelanda Dermatoloji Derneği'ne göre ölü cildi temizlemeye ve yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olan laktik asit içermektedir. Yoğurt genellikle nemli ve kusursuz bir cilde kavuşmak isteyenlerin maske için kullandıkları bir maddedir. Yoğurttaki çinko cildi kirden, mikroptan, bakteriden arındırmaya, cilt lekelerini ve sivilceleri gidermeye yardımcı olabilir.

Cilt lekelerini ve ciltteki kahverengi lekeleri giderir

Limon ve yoğurt, her iki maske malzemesi de cilt lekelerini gidermekte çok etkilidir. Cilt lekelerini yok eden maske hazırlamak için; 1 tatlı kaşığı yoğurt, 3 damla limon suyu, 1 çay kaşığı karbonat ve 1 çay kaşığı sızma zeytinyağını karıştırın. Bu karışımı göz ve dudak bölgeniz hariç tüm yüzünüze sürün. Kuruduktan sonra yüzünüzü yıkayın haftada birkaç kez buna devam edin.

Yoğurt ve limon ile siyah noktaları yok edin

Yoğurt ve limon, her iki madde de antibakteriyel, antimikrobiyel ve antiviral özelliktedir. Bu özellikleri sayesinde siyah noktalardan kurtulmakta çok etkilidirler. 2 tatlı kaşığı yoğurt ve yarım tatlı kaşığı yoğurdu güzelce karıştırıp tüm yüzünüze özellikle siyah nokta olan yerlere sürün. Maske kuruyunca su ile yüzünüzü yıkayın. Haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.

Yağlı ciltler için yoğurt limon maskesi

Yoğurt, laktik asit içeriği sayesinde cilde zarar vermeden ölü hücrelerden arındırır ve yüzdeki aşırı yağı emmeye yardımcı olur. Yağlı cildi normale döndürebilmek için bu maskeyi uygulayabilirsiniz; Yarımşar tatlı kaşığı yoğurt, limon suyu ve rendelenmiş elmayı karıştırın. Tüm yüzünüze sürün 15 dk bekletin. Ardından su ile yüzünüzü yıkayın.

Yoğurt ve limon ile sivilce maskesi

Yoğurt ve limon maskesi, aşırı yağ üretimini engeller, böylece sivilce oluşumu ile mücadele eder. 1 tatlı kaşığı yoğurt ile 1 tatlı kaşığı limon suyunu iyice karıştırıp yüzünüze sürüp 15 dk bekleyin ya da sivilceler üzerine bir parça pamuk yardımıyla direkt sürebilirsiniz. Ardından suyla yıkayın. Maskeyi cildin yağ üretimine ve sivilce oluşumuna göre haftada 2-3 kez kullanabilirsiniz.

Çilleri yok eder

Çiller, genetik, hormonal değişiklikler, güneşe maruz kalma gibi nedenlerden ciltte meydana gelen lekelerdir. Yoğurt ve limon maskesinin bir diğer faydası da, çillerden kurtulmanıza yardımcı olmaktır. 1 limonu sıkıp suyunu çıkarın, içine bir yemek kaşığı yoğurt ekleyip güzelce karıştırın ve çillerin olduğu yere sürüp kurumaya bırakın. (Çiller geniş yer kaplamıyorsa bu malzemelerin yarısı ile maske yapmak işinizi görecektir.) Kuruduktan sonra su ile yüzünüzü yıkayın.

Not: Bu maskeleri doktorunuza danışmadan kullanmanızı tavsiye etmeyiz.

Kaynak: http://www.mavikadin.com/