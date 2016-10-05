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Sivillere açılan askeri hastanede doğan ilk bebeğe şehidin adı verildi

Sağlık Bakanlığı'na devredilen eski Balıkesir Askeri Hastanesi'nde dünyaya gelen ilk bebeğe, 15 Temmuzda şehit olan polisin adı verildi.

Sivillere açılan askeri hastanede doğan ilk bebeğe şehidin adı verildi

05 Ekim 2016 13:34

Sağlık Bakanlığı'na devrilen eski Balıkesir Askeri Hastanesi, Devlet Hastanesi'ne bağlı "Şehit Turgut Solak" binası olarak hizmet veriyor. Sivillere açılan hastanede ilk doğum gerçekleşti. Nurgül Durmaz, 3 kilo 400 gram ve 50 santimetre boyunda bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Nurgül ve Birol Durmaz çiftçi, çocuklarına, darbeciler tarafından Ankara Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'ne düzenlenen saldırıda şehit olan özel harekat polisi Turgut Solak'ın adını verdi. 

Baba Birol Durmaz, "Üçüncü çocuğumuzu kucağımıza almayı Allah nasip etti. Doktorlara, hemşire arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Oğlumuza, hastanemize de ismi verilen şehit polis memurumuz Turgut Solak'ın adını verdik. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim" dedi.

Kadın Doğum Uzmanı Sebahattin Çelik ise, "Bu, hastanemizde ilk doğum. Yaklaşık 3 kilo 400 gram olarak doğdu. Anne ve bebeğin sağlığı yerinde" şeklinde konuştu.

Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Ozan Gökuç; "Bugün, hastaneyi devraldığımızdan bu yana ilk doğum gerçekleşti. Nur topu gibi bir erkek çocuğumuz oldu. Bebeğe hastanemize ismini veren şehit polis memuru Turgut Solak'ın adı verildi. Hastaların ayaklarının buraya alışmasını çok istiyoruz. Bütün hizmetleri vermeye çalışıyoruz" dedi.
Başhekim Gökuç, Durmaz çiftini tebrik edip, bebeğe hediye verdi. 

Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR 


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