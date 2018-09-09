'Sivri akıllılara ihtiyacımız var'

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye’de eğitim sisteminin geleceğini ortak akıl paydasında şekillendirmek üzere 21 farklı alandan 100’ün üzerinde eğitim gönüllüsünü İstanbul’da bir araya getirdi. ‘2023’e Doğru Türk Eğitim Sistemi-Bulma Konferansı’nda buluşan temsilciler, gün boyu ‘nasıl bir eğitim müfredatına ihtiyacımız var, nasıl bir öğretmen istiyoruz, kaliteli eğitim için nasıl bir okul ortamı oluşturmalıyız, öğrenci seçme ve yerleştirme sınavları nasıl olmalı?’ gibi sorulara cevap aradılar.

Etkinliğin açılışını MEB Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk yaptı. Selçuk, konferans başlangıcında yapılan sinevizyon gösterimine dikkat çekerek konuşmasının başlığının "Yusuf'un hakkını vermek" olduğunu söyledi. Bakan Selçuk "Eğitim meselesini çok uzun yıllardır üzerinde düşünmeyi görev addetmiş birisi olarak Yusuf'un hakkını çok önemsiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri ve teveccühüyle göreve geldiğimden beri Yusuflar beni uyutmuyor “dedi. Bakan Selçuk, Türkiye’nin, Tanzimat’tan beri kendi eğitim sistemini aradığını ve artık bulma zamanının geldiğini söyledi.

YENİ FİLİZ VERMELİYİZ

“Gelin hep beraber muhafaza ettiklerimizin zehrini akıtalım" diyen Bakan Selçuk özetle şunları söyledi: Deli gömleklerimizden kurtulalım. Biz biraz araştırma için, sorgulama için, akıl için, kalp için buradayız. 'Türkiye’nin eğitimde kıyameti koparması lazım'... Dijitalin, biyolojik olanın ve fiziksel olanın birlikte olduğu bir tekillik çağı geliyor. Bizim bu çağa hazırlanmamız lazım. Ezberleri bozmamız lazım. Ortak akıl bizim problemimizin çözümü değildir. Bizim sivri akıllara ihtiyacımız var. Ortak akıl ortalama akla götürür. Biz inanın bir reform peşinde değiliz. Biz formun kendisi ile ilgilenmiyoruz. Biz inşa ile ilgiliyiz, biz ihya ile ilgiliyiz. Yenilenerek dönüşmek peşindeyiz. Biz inovasyon peşinde de değiliz. Meselemize sahip çıkabilirsek Türkiye için çok güzel bir ufuk görüyorum. Toplum olarak çok ciddi bir beklenti var. Araştırma, sorgulama akıl ve kalp için buradayız. Sizler hepiniz iyi ki buradasınız. Eğitim, antropolojidir. Nörobilimdir. Biyolojidir. Eğitim ilahiyattır, felsefedir. Eğitim sadece "eğitim" değildir. Sadece eğitim olursa kısır kalır. Bin senedir duran bir tohumu muhafaza etmenin bir âlemi yok. Onun toprakta dağılması gerekiyor, yeni filiz vermesi gerekiyor. Güneş olmak için, yağmur olmak için buradayız. Çünkü güneş hiçbir nebatı, çocuğu ayırmadan hepsini ısıtır. Yağmur size su varsa size yok demez, ne varsa herkese dağıtır. Böyle olduğumuzda mutlak suretle hakikat kelimesini kullanmanın iznine de erişmiş oluruz. Bir artı ve eksinin çarpışması sonucu ortaya çıkan enerji için buradayız. Kutupsuz sevgi için buradayız, artı eksi için burada değiliz.

Sınıfa giriş ile çıkış hızları çok farklı

Bakan Selçuk "Eğitim sisteminde kavramların yeniden sorgulanması gerekir. Neden Türkiye’de sınıfların kapılarının iç tarafının boyası aşırı derece silinmiş ya da kapının iç tarafı kırılmıştır. Kapıların dışında bozulma yoktur. Çünkü çocukların sınıfa giriş hızı ile sınıftan çıkış hızları arasındaki fark inanılmazdır. Bütün bu kelimelerin üzerinde çalışırken gerçekçi bir amaç ortaya koymamız lazım. Sağlam bir metot ortaya koymamız lazım. Bunun için irade var, bilim var" diye konuştu.