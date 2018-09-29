Siyam ikizi gibi elma

60 yaşındaki Sadi Gönül, halk pazarından elma almak istedi. Gönül, bir sapta iki elma olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Daha önce hiç böyle bir durumla karşılaşmadığını ifade eden Sadi Gönül, "Pazardan alışveriş yapıyordum. Bu elmayı gördüm. Kadından bana bu elmayı vermesini istedim. O da ‘al' dedi. Birbirine yapışık iki elma. Daha önce böyle bir şey hiç görmedim" şeklinde konuştu. Komşu esnafların da dikkatini çeken elma elden ele dolaşarak meraklılar tarafından incelendi.

Mustafa Uçmaz

