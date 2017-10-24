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Siyami Ersek Hastanesi önünde çatışma

Kadıköy’de hastane önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı. Olay ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, çatışma sonrası yaşananlar kameraya yansıdı.

Siyami Ersek Hastanesi önünde çatışma

24 Ekim 2017 18:46
Siyami Ersek Hastanesi önünde çatışma - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, saat 18.00'da Kadıköy Dr. Siyami Ersek Hastanesi önünde meydana geldi. Hastane önünde duran gruba başka bir grup tarafından ateşe edilmiş karşılık verilmesi üzerine ise silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada arada kalan 1'i hastane personeli toplam 5 kişi yaralandı. Çatışmada hastaneye ve hastane önündeki ambulansa da kurşun ve saçma isabet ettiği görüldü. Yaralılardan birisi ise olay sonrası Siyami Ersek'teki ilk müdahale ardından Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.
Öte yandan yaşanan olaya karıştığı tespit edilen Birol ve Erol. Y.'nin polis tarafından gözaltına alındığı olaya karıştığı söylenen A.Ş. ise yakalama çalışmalarına devam edildiği bilgisine ulaşıldı.

Çatışma sonrası yaşananlar kamerada

Çatışma sonrasında yaşanan anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde insanların korku dolu sesleri ve yaralılara müdahale anları da görülüyor. 

Metin Başar - Cenk İşver
 

Etiketler: çatışma, Siyami Ersek Hastanesi

 

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