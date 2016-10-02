Antalya genelinde bin 40 kişinin başvuru yaptığı akademi 4 Ekim’de ilçelerde,7 Ekimde de merkezde başlayacak. Derslerin ilkine Milli Savunma Bakanı Fikri Işık 4 Ekimde Serik’te girecek. Herhangi bir siyasi kimlik gözetmeksizin her vatandaşın katılabildiği akademiye başvuru sayısının memnun edici olduğunu belirten AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, “Türkiye ortalamasının üzerinde bir katılımla Antalya’mız siyaset akademisine başvuruda birinci oldu. Yoğun talep üzerine Antalya merkezdeki okulumuzun yanı sıra Alanya, Finike ve Serik ilçelerimizde de okullarımız açılıyor. Bakanlarımız ve genel başkan yardımcılarımız gibi birçok üst düzey isim okullarımızda derslere girecek. Bu açıdan derslerin son derece verimli geçeceğine inanıyorum” dedi.

“Demokrasiye bağlı siyasetçiler yetiştiriyoruz”

Siyaset Akademisi’nin Türkiye’de siyasete yön verecek kişilerin belirlenmesi için düzenlendiğini belirten Sümer, “Aktif siyasetin içerisinde yer almak isteyen, siyasete meraklı veya kendisini geliştirmek isteyen kişiler bu akademiye katılıyor. Geçmişte düzenlediğimiz akademilerden siyasetin çeşitli kademelerinde birçok kişi yetişerek görev aldı. Akademiyi başarı ile tamamlayan öğrencilerimize gerçekleşecek sınavların ardından sertifika vereceğiz. 15 Temmuz’da ülkemizde yaşanan hain darbe girişimi ile demokrasi ve özgürlüğümüze bir kez daha saldırıldı. Böyle bir tabloda vatanına milletine bağlı nesillerin ve siyasetçilerin önemini bir kez daha gördük yaşadık. Bu yüzden demokrasiye bağlı ilkeli, ahlaklı siyasetçilere ülkemizin çok ihtiyacı var. Vatanını milletini seven milletiyle kucaklaşan siyasetçilere hepimizin her zaman çok ihtiyacı var. İnşallah böyle siyasetçilerimizi bu akademilerde yetiştireceğiz. O yüzden siyaset akademimizi oldukça önemsiyoruz. Siyaset Akademimizin Antalya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederek, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Dersler 8 hafta sürecek

Siyaset Akademisi’nin Türkiye'nin tümüne yönelik büyük bir eğitim faaliyeti olduğunu belirterek derslerin içeri hakkında bilgi veren AK Parti Antalya AR-GE Başkanı Zihni Kilit, ”Birbirinden önemli isimlerin yer alacağı derslerimiz haftada iki saat olmak üzere 8 hafta sürecek. Genel Merkezimiz her zaman gençlerimizin eğitimine, tecrübe kazanmasına önem vermiştir. Siyaset akademilerimiz bu güne kadar 30 bine yakın mezun vermiş büyük bir eğitim programıdır. Derslerimiz; Anayasa, Türkiye'nin toplumsal düzeni, siyasi tarih, kişisel ve bireysel eğitimler, kendini geliştirme, deneyim paylaşımları, yerel yönetimler gibi konulardan oluşuyor. Bunların alt başlıklarıyla birlikte kapsamlı bir eğitim öğrencilerimizi bekliyor” dedi.

Siyaset Akademisi başlama takvimi ise şu şekilde:

“Serik 4 Ekim Salı, Milli Savuna Bakanı Fikri Işık, Serik Belediyesi Konferans Salonu saat: 18.00

Alanya 4 Ekim Salı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Alanya Kültür Merkezi saat: 18.00

Finike 6 Ekim Perşembe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Finike Kültür Merkezi saat: 18.00

Antalya Merkez 7 Ekim Cuma Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Mimar Sinan Kongre Merkezi saat: 18.00”