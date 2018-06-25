Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.

Siyasette ikinci Ağar dönemi

İçişleri ve Adalet eski Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili adayı Zülfü Tolga Ağar milletvekili seçildi.

Siyasette ikinci Ağar dönemi

25 Haziran 2018 11:32

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimi Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. AK Parti Elazığ 3'üncü sıra milletvekili adayı olan Zülfü Tolga Ağar da milletvekili seçilen isimler arasında yer aldı. 

Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'de Elazığ'dan sırasıyla Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar ve Zülfü Demirbağ seçilerek 5 milletvekilliğinden 4'ünü aldı.
Seçim çalışmaları kapsamında Zülfü Tolga Ağar'ın yanı sıra babası İçişleri ve Adalet Eski Bakanı Mehmet Ağar da kentte yoğun bir seçim çalışması yapmıştı.  

Faruk Polat
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç