İHA muhabirine açıklamalarda bulunan AK Parti Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda, Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan ile Hür Dava Partisi Van İl Başkanı Av Rasim Sayğın, yaşananların ülkenin huzuruna yönelik vahşi terör saldırıları olduğuna dikkat çekti. Yaşananları çukur siyasetinde başarısız olan PKK’nın son çırpınışları olarak değerlendiren AK Parti Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda, "PKK’nın FETÖ ile birlikte illerimizde güttüğü çukur siyasetinin başarısız olması ve kırsalda güvenlik güçlerimizin yaptığı başarılı operasyonlarda büyük hezimete uğraması sonucu böyle çirkin yollara başvurduğunu biliyoruz. Bunlar PKK terör örgütünün son çırpınışlarıdır. Dolayısıyla bu terör örgütü dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş alçak saldırılarını sivil ve siyasilere karşı gerçekleştirmektedir. Bu onların sonlarını gösteriyor diye düşünüyorum. Bu saldırılarla bir korku imparatorluğu kurmak istiyorlar, inşallah bunlara prim verilmeyecektir. Çünkü AK Parti tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da Doğu’da da güçlüdür. Bu anlamda ölümüne yanımızda duran yüz binler vardır. Bizler bunlara karşı omuz omuza vererek birlik ve beraberliğimizi muhafaza edeceğiz" dedi.

Türkiye’nin siyasi partileri, STK, kanaat önderleri ve medyasıyla bu işin üstesinden geleceğini aktaran Soğanda, bu kalleş ve alçak saldırıların sadece azimlerini bilediğini ifade ederek, "Ben şuna inanıyorum; siyasetçilere karşı olan bu tavır hiçbir şekilde yer bulmayacak ve onların sonunu getirecektir" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özal İlhan da, sivil ve siyasilere yönelik suikastları asla kabul etmediklerini belirterek, "Saadet Partisi olarak sivil ve siyasilere yönelik her türlü saldırıyı lanetliyoruz. Özellikle 15 Temmuz’dan bu yana artarak devam eden bu terör saldırılarına karşı halkımızı uyanık olmaya, siyasi parti mensuplarının da daha dikkatli davranmaya davet ediyoruz. Çünkü son günlerini yaşayan terör örgütü, elinden gelen her türlü alçaklığı ve kahpeliği yapmaktadır. Bugün sivil, asker, polis, siyasetçi, hiçbir ayırım gözetmeksizin bütün insanları hedef almaktadır. Şemdinli’de AK Parti milletvekili adayı Ahmet Budak’la başlayan, ardından Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu ve son olarak da Dicle İlçe Başkanı Deryan Akart’ı katletmişlerdir. Ben tekrar AK Parti ailesine ve AK Parti camiasına başsağlığı diliyorum. Bilsinler ki bu aziz millet her türlü terör belasının üstesinden gelecektir" ifadelerini kullandı.

Hür Dava Partisi Van İl Başkanı Av Rasim Sayğın ise, yaşananların 6-8 Ekim ve 7 Haziran 2014 seçimlerine dayandığını belirterek, "Bizler her türlü sivil ve sivil siyasete yönelik yapılan saldırıları lanetliyoruz. Bu saldırılar ilk değil bizler de kurulduğumuz tarihten bu yana defalarla saldırıya uğradık ve aynı örgüt tarafından birçok üyemiz katledildi. Söz konusu saldırılarla sahnelenmek istenen oyuna dikkat etmek gerekir. buradaki amaçları bir kaos ve çatışma ortamı oluşturmaktır. Saldırıları bu şekilde değerlendirip buna göre adım atılmalı, bu noktada aklıselimle hareket edilmeli ve buna göre adım atılmalıdır" diye konuştu.

Murat Dalgın