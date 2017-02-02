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Sızır Şelalesi buz tuttu

Sivas'ın Gemerek ilçesinde doğal güzellikleriyle tanınan Sızır Şelalesi, aşırı soğuklar nedeniyle buz tuttu.

Sızır Şelalesi buz tuttu

02 Şubat 2017 19:57
Sızır Şelalesi buz tuttu - Tıkla İzle

Sızır Şelalesi, hava sıcaklıklarının sıfırın altında 20 dereceye düşmesi ile buz tuttu. Kartpostallık görüntüler oluşan şelalede dev buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar buz tutan şelalede bol bol hatıra fotoğrafı çekindi. 

Sızır Belediye Başkanı Nevzat Göksu, Sızır Şelalesi'nin önemli bir turist merkezi olduğunu söyleyerek, "Kışın şelalemiz bu şekilde buz tutar. Bugün sabah saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derecelerdeydi. Bu da suyun donmasına sebep oluyor. Kışın da bu güzelliği, donmuş görüntüyü görmek için yine dışarıdan turist diyebileceğimiz insanlar gelirler, burada fotoğraf çektirirler, buranın bu şeklini görüp giderler" dedi.

Soğuk havanın etkisiyle Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın Gemerek'ten geçen kısmı da buz tuttu. 

Erhan Aksoy


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