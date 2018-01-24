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Sızma girişiminde bulunan 8 terörist öldürüldü

Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nın 5. gününde sızma girişiminde bulunan 8 terörist öldürüldü.

Sızma girişiminde bulunan 8 terörist öldürüldü

24 Ocak 2018 09:09

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