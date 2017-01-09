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Sızmaya karşı vize muafiyeti kalkıyor

Terör unsurlarının belirlenmesi maksadıyla mülteciler risk değerlendirmesine tabi tutulacak. Bazı ülkelere uygulanan vize muafiyeti de kaldırılacak.

Sızmaya karşı vize muafiyeti kalkıyor

09 Ocak 2017 08:21

Suriye’de devam eden savaş sebebiyle Türkiye’ye sığınan milyonlarca mültecinin arasına karışma ihtimali bulunan terör unsurlarının belirlenmesi için hükümet yeni bir adım atıyor. Türkiye’deki tüm mülteciler risk değerlendirmesine tabi tutulacak, ayrıca bazı ülkelere uygulanan vize muafiyeti de kaldırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında geçen hafta yapılan Bakanlar Kurulunun en önemli gündem maddesini oluşturan İstanbul’daki gece kulübü saldırısı tüm detayları ile masaya yatırılmıştı. Edinilen bilgilere göre, güvenlik birimleri son dönemde DEAŞ kaynaklı saldırıların faillerinin Orta Asya Cumhuriyetleri vatandaşı olduğu tespitini yaptı. Bakanlar Kurulunda, Türkiye’nin Orta Asya Cumhuriyetlerinin büyük bölümüne vize uygulamadığı, bu nedenle DEAŞ’ın militanlarını bu ülkelerden seçerek Türkiye’ye gönderdiği ihtimali üzerine duruldu. Bu riski ortadan kaldırmak için yeni tedbirlerin gündeme getirilmesi benimsendi. Hükûmet kaynakları, "Son dönemde Türkiye’de yaşanan bazı saldırıların faillerinin Orta Doğu ülkeleri ile Orta Asya Cumhuriyetleri uyruklu olduğu tespit edildi. Türkiye, Orta Asya Cumhuriyetlerine vize uygulamadığı için terör örgütleri militan devşirmek için bu ülkelere yöneldi. Sızmaları önlemek için vize muafiyetinin kaldırılması gündemde" değerlendirilmesini yaptı.

 MÜLTECİLERE "RİSK ANALİZİ"
Türkiye’de başta Suriyeliler olmak üzere tüm mültecilere yönelik de yeni adımlar atılıyor. Kendini "mülteci" gibi göstererek ülkeye sızan terör örgütü mensuplarının tespiti için MİT ve diğer güvenlik birimleri milyonlarca mülteciyi risk değerlendirmesine tabi tutacak. Risk analizinde, şüpheli bulunanlar ayrı bir soruşturmaya tabii tutulacak. Riskli görünenler sınır dışı edilecek. Türkiye’de kalmaya devam edecek olan mülteciler ise “gözetim” altında tutulacak.

Türkiye son olarak Halep’ten yaşanacak göç dalgasına karşı üst düzey güvenlik önlemi almıştı. Radikal grupların içinde bulunan militanların yeni göç dalgasıyla birlikte sivillerin arasına karışarak Türkiye’ye sızma ihtimaline karşı kapılarda güvenlik alarmı verilmişti. Ayrıca Türkiye’ye sızmaların önlenmesi için sivillerin İdlib’deki kamplarda tutulması gündeme gelmişti.

Yücel Kayaoğlu - Türkiye gazetesi 

Etiketler: mülteciler, Suriye, Terör unsurları


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Toplam Yorum (1)

  • ihsan : 09 Ocak 2017, Pazartesi 08:59
    00
    defalarca burdan yazdım pyd deki eğitim merkezleri biliniyor oraları devamlı vurun frsat vermeyin diye türkiyeyye giren bombacılar ordan
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