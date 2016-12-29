Haberin yayınlanmasının ardından 3 kardeş, ağabeyleri tarafından daha müsait durumdaki aileye ait müstakil bir eve götürülürken, kurulan soba ve yer yatağı sayesinde geceyi üşümeden geçirdi. Sabahın erken saatlerinde Yüksel kardeşlerin taşındığı eve gelen Manavgat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri tarafından Yüksel kardeşlerin bakımları yapıldı ev baştan sona temizlendi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in talimatlarıyla harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 3 adet kanepenin yanı sıra yorgan, battaniye, yastık, yemeklik gıda maddelerinden oluşan paketler getirerek eve yerleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Manavgat Zabıta birimi de yakacak getirdi.

Kişisel bakımlarının yapılması, evin dayanıp döşenmesi ve yanan sobanın başında sıcak bir odada Yüksel kardeşlerin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Yüksel kardeşlerin mutluluğuna, yaşamını abisinin evinde sürdüren kız kardeşleri Ayşe'de eşlik etti.

En önemli haber öğle saatlerinde geldi. Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü’nün talimatı doğrultusunda Manavgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Sosyal Hizmet Merkezi Personellerinin girişim ve gayretleri sonucunda Mehmet Ali, İlyas ve Mevlüt Yüksel isimli Şizofren kardeşlerin Antalya’da bulunan özel bir bakımevine kabulünün onaylandığı, ailenin onay vermesi durumunda ücreti devlet tarafından karşılanacak bakımevine götürülerek yerleştirilecekleri bildirildi.