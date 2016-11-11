Ortaokul çağlarında şiir yazmaya başlayan 39 yaşındaki Tunacık, arka arkaya anne, baba ve babaannesini kaybetmenin hüznüyle yaşadığı bunalımlar sonucu şizofren hastalığına yakalandı. 7-8 defa ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gören Tunacık, bu süre zarfında şiir yazmaya ara verdi. Şiirden vazgeçmeyen Tunacık, hastane sürecinden tekrar şiir yazmaya başladı. Şiirlerin hastalığına terapi gibi geldiğini belirten Tunacık, şiirle uğraştığında hastalığını unuttuğunu ve başka bir şey düşünmediğini söyledi. Yazdığı kitapların tanıtımını elden yapan şair Tunacık, kitaplarını cüzi fiyatlara satarak maddi kazanç da elde etmeye çalışıyor. Sokakta insanlardan iyi tepkiler aldığını ifade eden Tunacık, bazen de tepkilerle karşılaştığını dile getiriyor. Evli ve iki çocuğu olan Tunacık'ın, 4 yaşındaki oğlu epilepsi hastası. Şiirlerinde genelde acı ve hüzün konularını işlediğini söyleyen Tunacık, bunun hayatında yaşadığı acılardan kaynaklandığını belirtti.

"Hayat bana ne veriyorsa şiirlerimde onu işliyorum"

Askere gitmeden annesini kaybettiğini belirten şair Durmuş Tunacık, "Askerden sonra ise babamı kaybettim. Daha sonra babaannemi kaybettim. 6 yılda üç yakınımı kaybettim. Ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüm. Şiire biraz ara verdikten sonra tekrar şiir yazmaya başladım. Şiirler benim hayatımın olmazsa olmazı. Şiirler benim hastalığıma bir terapi. Ömür boyu ilaç kullanacağım ama şiirler de benim hastalığımı düşünmememi sağlıyor. Kafamı şiirle yorduğum zaman başka bir şey düşünme imkanım olmuyor. Şiirlerimde neden acı ve hüzün konularını işlediğimi soruyorlar. Ben de, hayat bana ne veriyorsa şiirlerimde onu işliyorum diyorum. Yapmacık olamıyorum. Bu konuların dışında, aşk, sevgi, ilahi aşk ve güncel konuları da şiirlerimde işliyorum. Kitabımın tanıtımını kendim yapıyorum. İnsanlara hem kendimi hem kitabımı tanıtarak meddi kazanç ta elde etmeye çalışıyorum. Kitabımı almasa bile insanların bana ters tepki vermemesini istiyorum" dedi.

"Hastalığın yıkımı çok belirgin şekilde azalıyor"

Şair Tunacık'ın şiir kitabına ön söz yazan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Böke, "Şizofreni zor fakat tedavisi mümkün olan bir hastalık. Hastalarımız uygun bir şekilde tedavi edildiği zaman işlevselliklerine kavuşabiliyorlar. Özellikle bir alanın şizofreni hastalığına bir iyilik oluşturması mümkün değil. Ama kişinin eğer bir meşguliyeti varsa o zaman hastalığın yıkımı çok belirgin bir şekilde azalıyor. Şizofreni hastalarının kendi potansiyeli fark ederek bunu verime dönüştürmesi çok önemli bir şey. Şiir de bunların en güzel olanlarından birisi. Başka insanlarla paylaşım içerisinde olması hastalığın hasta üzerindeki işlevsellik kaybını azaltacak bir şeydir. Bazı hastalarımız şiir yazıyor, bazı hastalarımız resim yapıyor, bazı hastalarımız sporla ilgileniyor. Ama bir kitap ortaya koymak iyice takdire şayandır" diye konuştu.

Kenan Akyüz