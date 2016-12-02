Diğer
Kategoriler

Şizofreni hastası dehşet saçtı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde şizofreni hastası bir şahıs sağlık memurları ile kendisini almaya gelen polis memurunu ağır yaraladı. Şahıs vurularak etkisiz hale getirildi.

Şizofreni hastası dehşet saçtı

02 Aralık 2016 18:16
Şizofreni hastası dehşet saçtı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Başpınar Mahallesi Remzi Efendi Caddesi’nde meydana gelen olayda Toplum Sağlığı ekipleri iki polis memuru ile birlikte şizofreni hastası Halit Gölcü'yü (39) hastaneye götürmek için evine geldiler. Karşısında sağlık memurları ve polisi gören Gölcü eline aldığı silahla polis memuru Soner Tiryaki'yi ağır yaraladı. Diğer polis memuru ise şizofreni hastası Gölcü'ye ateş etti. Yaralı bir şekilde eve kaçan şahıs, kendisini odaya kilitledi. Ağır yaralanan polis memuru Soner Tiryaki ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı halde kendisini odaya kilitleyen şizofreni hastası için polis operasyon düzenledi. Özel Harekat polisleri odaya girdiklerinde şahsın öldüğünü gördüler. Şahsın özel bir kurumda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Şizofreni hastası Gölcü'nün cesedi yapılan incelemenin ardından evden çıkartıldı. Gölcü'nün silahından çıkar kurşunla ağır yaralanan polis memuru Tiryaki'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralı polisin evli ve bir çocuk babası olduğu ifade edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Bilal Bilir

Etiketler: dehşet, sakarya, şizofreni hastası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç