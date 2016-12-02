Edinilen bilgiye göre, Başpınar Mahallesi Remzi Efendi Caddesi’nde meydana gelen olayda Toplum Sağlığı ekipleri iki polis memuru ile birlikte şizofreni hastası Halit Gölcü'yü (39) hastaneye götürmek için evine geldiler. Karşısında sağlık memurları ve polisi gören Gölcü eline aldığı silahla polis memuru Soner Tiryaki'yi ağır yaraladı. Diğer polis memuru ise şizofreni hastası Gölcü'ye ateş etti. Yaralı bir şekilde eve kaçan şahıs, kendisini odaya kilitledi. Ağır yaralanan polis memuru Soner Tiryaki ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı halde kendisini odaya kilitleyen şizofreni hastası için polis operasyon düzenledi. Özel Harekat polisleri odaya girdiklerinde şahsın öldüğünü gördüler. Şahsın özel bir kurumda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Şizofreni hastası Gölcü'nün cesedi yapılan incelemenin ardından evden çıkartıldı. Gölcü'nün silahından çıkar kurşunla ağır yaralanan polis memuru Tiryaki'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralı polisin evli ve bir çocuk babası olduğu ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilal Bilir