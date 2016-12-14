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Şizofreni hastası intihar etti

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde şizofreni hastası bir kişi, kafasına ateş ederek intihar etti.

Şizofreni hastası intihar etti

14 Aralık 2016 22:50
Şizofreni hastası intihar etti - Tıkla İzle

Olay, Izgar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde yalnız bulunan Feridun G. (36), bilinmeyen bir nedenle başına silahla ateş etti. Kendisinden haber alınamayan Feridun G., yakınları tarafından evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Feridun G.’nin cenazesi, jandarma ve savcının yaptığı incelemenin ardından Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hüseyin Tayyar

Etiketler: kafasına ateş ederek intihar etti, Malkara ilçesi, şizofreni hastası, tekirdağ


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