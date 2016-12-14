Olay, Izgar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde yalnız bulunan Feridun G. (36), bilinmeyen bir nedenle başına silahla ateş etti. Kendisinden haber alınamayan Feridun G., yakınları tarafından evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Feridun G.’nin cenazesi, jandarma ve savcının yaptığı incelemenin ardından Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hüseyin Tayyar