İddiaya göre, Mayıs ayında meydana gelen olayda, Şükrü B. yalnız kaldığı konteyner eve daha önceden tanıdığı şizofreni hastası S.A.’yı çağırdı. Yemek yeme bahanesiyle evine çağırdığı S.A.’ya cinsel saldırıda bulunan Şükrü B.’den kaçan S.A. durumu ailesine anlattı.
Hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan ve tutuksuz yargılanan Şükrü A., Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasına katılmazken, mahkeme sanığa 9 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Şükrü B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Faruk Çidem