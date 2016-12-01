Türk Hemşireler Derneği Bursa Şubesi tarafından Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'nde şizofreni hastalığına dikkat çekmek için düzenlenen, “Şizofreni ve aşk: Hangisi daha ağır hastalık?“ konulu konferans büyük ilgi gördü. Bursa Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Rüstem Aşkın'ın yönettiği konferansta konuşan Prof. Dr. A. Ertan Tezcan, şizofreni hastalığını kendine has bir üslupla anlattı. Şizofreni ile aşk arasındaki ilişkiyi biyolojik ve sosyolojik boyutlarıyla anlatan Ertan Tezcan, aşkın da tıpkı şizofreni gibi beynimizle alakalı olduğunu, beyinde başladığı ve beyinde sonlandığını, kalbin kan pompalamaktan başka bir görevi olmadığını söyledi.

Prof. Dr. Ertan Tezcan, "Şizofreni hastalığında dopamin hormonu artar ve bu durum kişinin beyninde yanlış düşüncelere sebep olurken. Dopamin hormonunda kişi aşık olduğu zamanda da artış olur. Aşkta ve şizofreni hastalığında da kişi yalnız kalmak ister, gözü başkasını görmez, eleştiriye tahammül etmez, sorumluluklarını ihmal eder. Aşk bir tutkudur ve ambivalans etkisi vardır. Ambivalans sevmiyorum derken sevdiğini söylemektir. Sevdiğimiz kadar nefret ederiz. Sevdiğimiz kişiye duyduğumuz öfke fazladır. Ambivalans şizofrenide de vardır. Aşkı akılla yenmek mümkün değildir. İlk aşk her zaman hatalıdır" dedi.

İnsanların bazı zamanlarda aşkı uğrana sevdiğini öldürdüğüne dikkat çeken Ertan, eskiden şizofreni hastalarının iyileşme oranlarının yüzde 7’lerde olduğunu, bu rakamın günümüzde yüzde 70’lere kadar çıktığını, lakin aşkın ilacının olmadığını söyledi.

Prof. Ertan Tezcan, “Aslında bugünkü toplantının asıl gayesi şizofreniye dikkat çekmek. Malum, şizofreni hastalığını anlatacağız, bilgi vereceğiz dediğimiz zaman insanlar fazla ilgi göstermiyor. Fakat bunu benzer bir şey ile sosladığınız zaman, mesela aşkla alakalandırdığınızda dinleyici daha fazla oluyor. Bugünkü toplantının faydalı olduğunu düşünüyorum” dedi.

Zafer Peker