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Skandal başlık sonrası gazeteye öfke yağıyor

KKTC’de Türkiye’yi işgalci olarak nitelediği haberi yayınlanan Afrika Gazetesi önünde toplanan onlarca kişi, gazeteyi protesto etti. Gazetenin tabelasını indiren eylemciler, binaya Türk ve KKTC bayraklarını astı.

Skandal başlık sonrası gazeteye öfke yağıyor

22 Ocak 2018 14:26
Skandal başlık sonrası gazeteye öfke yağıyor - Tıkla İzle

KKTC’de yayın yapan Afrika Gazetesi’nin Türkiye’yi işgalci olarak nitelediği haberin ardından bugün gazete önünde toplanan vatandaşlar eylem düzenliyor. Vatandaşlar gazeteye pet şişe, yumurta ve taş attı. Slogan atan vatandaşlar gazeteye tepki gösterdi. Eylemciler zaman zaman da polisle tartıştı. Gazete binasına tırmanan bir eylemci gazetenin tabelasını sökerek binaya Türk ve KKTC bayrağı astı.

Vatandaşların binaya taş atması sırasında bir polis yaralandı. Eylemciler gazete yakınlarındaki KKTC Meclisi’ne gelerek bina önünde eylemine devam ediyor. Polisin geniş çaplı tedbir alırken halk gazetenin kapatılmasını talep etti.

Emir Abdurrahman Bulut 

 

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