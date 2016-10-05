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Skandal görüntülerin çekildiği bakımevine inceleme

Antalya'da skandal görüntülerin çekildiği özel bakımevi hakkında Antalya Valiliği tarafından inceleme başlatıldı.

Skandal görüntülerin çekildiği bakımevine inceleme

05 Ekim 2016 17:25

Olayın duyulmasının ardından Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk, yarasını karıncaların sardığı, cilt kanseri olduğu için yüzü yaralar içinde bakımsız bir şekilde yatan yaşlıların görüntülerinin çekildiği özel yaşlı ve hasta bakımevinde inceleme yaptı.

Antalya'da yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara hizmet veren özel bir bakımevinde ortaya çıkan görüntüler, görenleri hayrete düşürmüştü. İçerisinde yaklaşık 50 bakıma muhtaç hasta ve yaşlı insanın konakladığı bakımevindeki olaylar, çalışanlar tarafından kaydedilmişti. Yarasını karıncaların sardığı, cilt kanseri olduğu için yüzü yaralar içinde, bakımsız bir şekilde yatan yaşlı insanların görüntülerinin çekildiği bakımevine Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk incelemeye gitti. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı incelemede Vali Yardımcısı Baştürk, yaşlı ve hasta bakımevinin içerisine girerek incelemelerde bulundu.

Öte yandan Vali Yardımcısı Baştürk ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerin incelemesi sırasında tekerlekli sandalyede bulunan bir kişinin ise bakımevinden çıkartılarak yakın bir parkta gezdirildiği dikkatlerden kaçmadı.

Etiketler: Skandal görüntüler


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