Skandal tişörtün detayları ortaya çıktı

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, tişört ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Başsavcı Yavuz, “Bu tişört bizim cezaevi kantinimizden bu sanığa verilmiş bir tişört değil. Tişört sanık Gökhan Güçlü’nün kız kardeşi tarafından 24 Mayıs 2017 tarihinde PTT kargoya veriliyor.30 Mayıs 2017 tarihinde bizim cezaevine gönderiliyor. Bahar Güçlü 22 Mayıs’ta da sanık Gökhan Güçlü’ye bir mektup yazıyor. Tişört mektup ile birlikte geliyor. Tişört kargonun geldiği gün sanığa teslim ediliyor. 2 Haziran’da da mektup komisyon tarafından okunmasının ardından sanığa teslim ediliyor” ifadelerini kullandı.

Mektupta ‘kahraman’ vurgusu

Darbeci sanık Gökhan Güçlü’nün kız kardeşi Bahar Güçlü tarafından kaleme alınan mektup, ‘Hero’ skandalının ortaya çıkmasının ardından tekrar incelemeye alındı. Mektupta, “Sana küçük bir hediye aldım. Üzerinde ‘kahraman’ yazıyor. Sen bizim kahramanımızsın” mesajı olduğu ortaya çıktı. Başsavcı Yavuz, bu notun bilinçli olarak yazıldığına dikkat çekerken, “Sanık Gökhan Güçlü ve kız kardeşi hakkında örgüt propagandası ile ilgili soruşturma başlatıldı. İnfaz Koruma memurları ve varsa jandarma ile ilgili de soruşturma sürüyor. Bu işle ilgili kusur, kabahat ve ihmali bulunan kim olursa olsun gerekli soruşturma yapılıyor. Adli soruşturma savcılığımız tarafından, idari soruşturmayı kendimiz yapıyoruz ve bir de Ankara’dan gelen Baş kontrolörümüz de kendi çerçevesinde soruşturmayı sürdürüyor. Bu dava sıradan bir dava değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın canına kastetmek, derdest etmek amacıyla Marmaris’e gelmiş eğitimli kişiler” dedi.

Sanık ile annesi arasındaki telefon görüşmesi

Darbeci sanık Gökhan Güçlü ve kız kardeşi Bahar Güçlü hakkında terör propagandası yaptıkları için soruşturma açılmasının ardından telefon kayıtları da incelemeye alındı. Gökhan Güçlü’nün annesi ile gerçekleştirdiği bir telefon görüşmesi:

- Annesi: “Bahar bir tişört gönderdi geldi mi?”

- Gökhan Güçlü: “Ha geldi.”

- Anne: “Aldılar mı?”

- Sanık Gökhan Güçlü: “Aldılar bir tane. Tişört sınırlı oluğu için aldılar.”

Bekir Tosun