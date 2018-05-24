Skolyoz Hastası çocuğun eğitim aşkı engel tanımadı

Sultanbeyli Türk Telekom Şehit Murat Naiboğlu Anadolu Lisesi’nde eğitimini sürdüren 9. sınıf öğrencisi Skolyoz Hastası Süleyman İnce’nin eğitim aşkı, engel tanımadı. Bu sene başladığı lisede hızla gelişme kaydeden genç, hem derslerinde hem de spor alanında gösterdiği başarılar ile ailesinin ve okul arkadaşlarının gurur kaynağı oldu.

“Diğer öğrencilerden hiçbir farkı yok”

Halk arasında omurga eğriliği olarak bilinen rahatsızlıkla yaşama tutunan ve azmiyle başarmaktan duyduğu mutluluğu gözlerinden okunan Süleyman İnce, öğretmeninin de destekleriyle spor alanında da derslerinde gösterdiği başarıyı sürdürüyor. İnce'nin eğitimiyle yakından ilgilenerek okuldaki en büyük destekçisi olan Matematik Öğretmeni Cahit Önal, "Süleyman İnce, okulumuza bu sene geldi. Diğer öğrencilerden hiçbir farkı yok. Derslere katılıyor, soru sorduğumuz zaman cevap verebiliyor. Onu diğer insanlardan ayıran hiçbir zihinsel eksikliği yok hatta fazlası var. Çünkü derslere çok fazla katılıyor. Biz onu çok seviyoruz, istiyoruz ki daha iyi yerlere gelsin. Hem okul idaresinin hem de biz öğretmenlerinin amacı Süleyman'ın güzel bir yere geldiğini görebilmek” sözleriyle Süleyman’ın kat ettiği başarıyı anlattı.

“Başarılı bir şekilde eğitim öğretimine devam ediyor”

Süleyman İnce'nin okul müdürü Zekeriya Koçak ise, "Bu eğitim öğretim yılında kayıtlar yapılırken 446 puanla Süleyman İnce kaydını yaptırdı. Bizim okulumuzun taban puanı 435 civarında. Güzel bir puanla okulumuza geldi. Geldiğindeki durumuyla okul bahçesindeki yürüyüşü, sınıfı ile uyumu, arkadaşlarıyla irtibatı gayet güzel. Sınavlarını genelde kendi yapıyor. Bazen yazmada sıkıntı olursa öğretmen arkadaşlarımız yardımcı oluyor. Okul içerisinde hiçbir sıkıntısı yok. Başarılı bir şekilde eğitim - öğretimine devam ediyor. Beden eğitimi öğretmeni Tufan Başak bize geldi. Süleyman beden eğitimi dersine devam etmek istiyor. Kendisine diğer öğrencilerden ayrıcalık yapılmamasını, aynı şekilde devam etmek istediğini söyledi. 2 - 3 hafta önce bir video izletti, gayet mükemmel ve başarılıydı, diyerek Süleyman İnce'nin aynı zamanda spor alanında da çok başarılı olduğunu vurguladı.

İzzet Aydın