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Skolyoz rahatsızlığına manuel tedavi

Skolyoz rahatsızlığının erken teşhis edilmesinin önemli olduğunu ifade eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, manuel terapi tedavisiyle oldukça başarılı sonuçlar da alındığını söyledi.

Skolyoz rahatsızlığına manuel tedavi

07 Ocak 2018 12:45

Skolyozun, omurganın sağa yada sola doğru eğilmesi ve omurların kendi etrafında dönmesi ile tanımlanan bir omurga rahatsızlığı olduğunu belirten uzmanlar, normal bir duruşta, yandan bakıldığında sırtta hafif bir kamburluk (kifoz), boyun ve bel bölgesinde hafif bir çukurluk (lordoz) bulunduğunu söyledi. Ancak omurgaya önden ve arkadan bakıldığında vücudun düz olması gerektiğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Dr. Ali Şahabettinoğlu, “Eğer omurga sağa veya sola eğimli ise buna 'skolyoz' denir. 10 derecenin üzeri eğrilikler skolyoz olarak adlandırılır. Özellikle çocukların hızlı büyüdüğü dönemlerde evde ailenin okulda ise öğretmenlerin duruş bozukluklarına karşı dikkatli ve titiz olmaları gerekmektedir. Skolyoz rahatsızlığında amacımız erken teşhis ve tedavi olmalıdır” dedi.

Skolyoz tanısının, uzman bir hekimin muayenesi, çeşitli duruş analizleri ve X-Ray görüntüleme yöntemi ile kolayca tespit edilebilmekte olduğuna değinen Şahabettinoğlu, "Ancak skolyoz filmlerinin tüm omurgayı kapsayacak şekilde çekilmesi gerekir. Aksi takdirde yetersiz değerlendirmeye yol açabilir. Ayrıca skolyoza ilaveten bir sinir-kas hastalığı, doğuştan gelen bir anomali, romatizmal hastalık, bağ dokusunu tutan bazı hastalıklar, omurga enfeksiyonları, metabolik hastalıklar ile bazı genetik hastalıklar da skolyoza eşlik edebilir. Bunların ayırıcı tanılarıyla detaylı bir araştırma ile belirlenip tedaviye başlanması gerekir. Özellikle yapısal olmayan yani, duruş bozuklukları, bacaklarda olan uzunluk farkı, sırt ve beldeki sinir sıkışmalarından kaynaklanan skolyozların tedavisinde uygulanan manuel (elle) tedavi ile oldukça başarılı sonuçlar alınmaktadır” diye konuştu.

Skolyoz tedavisinde amacın eğikliğin ilerlemesini durdurmak, azaltmak ve varsa omurga kökenli ağrı sendromlarını tedavi etmek olduğunu belirten Şahabettinoğlu, “Skolyozda ancak 45-50 derecenin üzerinde ve başka rahatsızlıklara sebebiyet veren durumlarda cerrahi seçeneğinin düşünülmesi gerekir. Kişiye özel skolyoz egzersizleri, postür, yürüme, solunum egzersizleri, denge rehabilitasyonu ve manuel tedavi uygulanmaktadır. Esnetme, germe, döndürme gibi manevralar ile omurga çevresindeki kaslar üzerinde çalışılmaktadır. Ayrıca önerdiğimiz spor aktiviteleri ile de büyük kas gruplarının çalıştırılmasını istiyoruz. Çünkü böylece hem genel aerobik kapasite hem de zindelik artıyor” dedi.
Tedavi edilmezse yaşam kalitesini oldukça düşüren skolyoz için okul taramalarını öneren Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, aile ve öğretmenlere çok iş düştüğü, doğru duruş şekillerinin ailede ve okul döneminde çocuklara ders olarak öğretilmesi gerektiğini vurguladı. 

Abdullah Çibir
 

Etiketler: Skolyoz

 

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