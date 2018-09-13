Skripal'i zehirlenmekle suçlanan Ruslardan 'turist' iddiası

Eski Rus Ajanı Sergey Skripal'in İngiltere'nin Salisbury şehrinde zehirlenmesi olayında şüpheli olarak gösterilen Alexander Petrov ve Ruslan Borishow adlı iki Rus vatandaşı Rus medyasına yaptıkları açıklamada, Salisbury'e gezmeye gittiklerini, 1 saat sonra Londra'ya geri döndüklerini söyledi. İki Rus vatandaşı yaptıkları açıklamada, "Şehir yağmurluydu, ıslandık ve gelen ilk trene binip Londra'ya geri döndük” ifadelerini kullandı.

İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi (CPS), 2 Mart'ta Moskova'dan Londra'ya Rus pasaportlarıyla seyahat eden şüpheli iki Rusu suçlamak için yeterli delillerinin olduğunu söyledi. Londra polisi, Alexander Petrov ve Ruslan Borishow'un Londra'ya geldikten iki gün sonra sinir gazı Naviçok'u Skripal'in Salisbury'deki evinin önüne püskürttüklerini ve aynı gün Rusya'ya döndüklerini söyledi.