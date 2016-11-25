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Skrtel, Avrupa Ligi’nde haftanın 11’inde

UEFA Avrupa Ligi 5. haftanın en iyi 11’inde Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel da yer aldı.

Skrtel, Avrupa Liginde haftanın 11inde

25 Kasım 2016 12:21

UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta heyecanının dün oynanan karşılaşmalarla sona ermesiyle haftanın en iyi 11’i de belli oldu. Fenerbahçe’nin evinde Ukrayna ekibi Zorya Luhansk’ı 2-0 mağlup ettiği maçta savunmada başarılı işler çıkaran Martin Skrtel, UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi. Sarı-lacivertlilerle aynı grupta yer alan Manchester United’ın evinde Hollanda ekibi Feynoord’u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol, 1 asist ile mücadele eden İngiliz oyuncu Rooney de en iyi 11’de yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın 11’ine seçilen isimler şöyle:

"Ruffier (AS Saint-Etienne), Srna (Shakhtar Donetsk), Martin Skrtel (Fenerbahçe), Costa (Sparta Prag), Van De Beek (Ajax), Fortounis (Olympiacos), Tielemans (Anderlecht), Konoplyanka (Schalke 04), Dzeko (Roma), Aduriz (Athletic Bilbao), Rooney (Manchester United)"


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