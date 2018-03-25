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Skrtel korkuttu!

Slovakya'nın Tayland ile oynadığı hazırlık maçında bir pozisyon sonrası baygınlık geçiren Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel korkuttu.

Skrtel korkuttu!

25 Mart 2018 23:49

Slovakya ile Tayland hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Maçın 28. dakikasında Taylandlı futbolcu ile girdiği ikili mücadelede çenesine top gelen Skrtel, bir anda yere yığıldı. Dili boğazına kaçan Skrtel'a ilk müdahaleyi takım arkadaşı Duda yaptı. Duda, Skrtel'in dilini boğazından çıkarttı. Uzun süre yerde kalan Skrtel, sedye ile saha kenarına alındı. Saha kenarında tedavisi yapılan Skrtel, ardından oyuna döndü. 

Galatasaray Kulübü de Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Slovakya'nın Tayland ile oynadığı milli maçta yüzüne gelen top sonrası baygınlık geçiren Fenerbahçeli Martin Skrtel'e geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.  

Etiketler: fenerbahçe, Martin Skrtel

 

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