Sky Life dergisinin Kasım sayısında Edirne’nin tarihi yerlerinin yanı sıra meşhur yiyeceklerinin en başında gelen tava ciğerinin de yer alacağından dolayı mutlu olduğunu belirten Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, “Türk Hava Yolları dergisi Kasım ayı sayısında Edirne’ye yer verecek. Fatih Bey Edirne’den fotoğraflarıyla dergiye katkı sağlayarak, Edirne tava ciğerini fotoğraflıyor. Ciğersiz bir Edirne uçamazdı, Fatih Bey'de gelerek burada son çalışmasını gerçekleştirdi. Kasım ayında yayımlanacak olan dergide yer alacağız. Bizim ve Edirne için çok gurur vericidir. Çünkü dergide Edirne var, tava ciğer var. Bu tanıtıma katkı sağlayan başta Türk Hava Yolları’na (THY) teşekkür ediyoruz. THY bu tarihi şehri tercih etmiş, bizler bu tanıtımda yer aldığımız için çok mutluyuz. Artık şöyle tanımlama yapabiliriz, ‘Edirne tava ciğeri artık uçtu’ diyebiliriz. Neticede bu ciğer uçacak artık” şeklinde konuştu.

Tava ciğerini fotoğraflayan Fatih Mehmet Özdemir ise, “THY’nin Kasım sayısında Edirne’nin yer almasına yönelik bir çalışma yapılması gerektiğini söylediler. Ben de Edirne’de yaşayan biri olarak seve seve bunu kabul ettim. Yaklaşık 3 gün boyunca Edirne’nin tarihi ve turistik alanlarını çektim. Son olarak ta tabi ki Edirne’nin en önemli unsurlarından biri olan tava ciğeri çekmek için çalışma yapıyorum” diye konuştu.

Tamer Yavuz