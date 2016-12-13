Skype, görüşmelerde gerçek zamanlı tercüme özelliğini artık cep telefonları ve sabit telefonlara da taşıdı.

Skype, geçtiğimiz hafta Skype Windows Mağaza uygulamasının beta sürümüne ilginç bir yeni özellik kattı. Skype’ın yeni sürümü, sabit hatları ve cep telefonlarını arayanlara Skype tercüman aracılığıyla gerçek zamanlı olarak sözlü çeviri yapabiliyor.

Skype bu özelliği sayesinde gerçek zamanlı uluslararası çevirmen haline gelen bir yazılım geliştirmiş oluyor. Böylelikle artık her dili bilmenize gerek kalmıyor.

Bu özellikten yararlanmak için kullanıcıların Windows Insider Programına kayıt olması, telefon aramaları için gerekli olan Skype kredilerine sahip olması ve servis uygulamasının en son beta sürümüne –Preview- kurması gerekiyor. Office 365 Home yada Personal’a abone iseniz, zaten her ay 60 dakikalık ücretsiz Skype arama hakkı edinebilirsiniz.

Sabit hatlara ve cep telefonlarına Skype ile yapılan çeviriler büyük bir katkı gibi görünüyor, ancak henüz test etmedik, bu nedenle yeni özellik ne kadar iyi çalıştığını söyleyemiyoruz. Şirketin, bu uygulamayı kullanıcılar tarafından gerekli testlerin yapılmasından sonra, çıkabilecek eksiklikleri gidererek gerçek sürümünü piyasaya sunması bekleniyor.

Yeni Skype özelliğini kullanmak oldukça basit görünüyor. Arama alıcısının telefon numarasını girmeniz, her bir tarafın konuştuğu dili belirtmeniz ve aramayı bağlamak için telefon simgesine basmanız yeterli.

Skype şu anda Arapça, Brezilya Portekizcesi, Mandarin, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca ve Rusça olmak üzere dokuz konuşulan dili destekliyor.

Kaynak: teknoformat.com