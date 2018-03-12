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Slovakya İçişleri Bakanı Kalinak istifa etti

Slovakya İçişleri Bakanı Robert Kalinak, gazeteci Jan Kuciak ve nişanlısının öldürülmesi olayı sebebiyle istifa ettiğini açıkladı.

Slovakya İçişleri Bakanı Kalinak istifa etti

12 Mart 2018 15:09

Slovakya İçişleri Bakanı Robert Kalinak, hükümet ile ilintili yolsuzluk davalarını araştıran gazeteci Jan Kuicak ile nişanlısının öldürülmesi olayları sonucu istifa ettiğini açıkladı.

Gazeteci Jan Kuciak ve nişanlısı Martina Kusnirova geçtiğimiz şubat ayında evlerinde ölü olarak bulunmuştu. Polis Kuciak'ın göğsünden, Kusnirova’nın ise başından vurularak öldürüldüğünü açıklamıştı. Gazeteci ve nişanlısının öldürüldüğünün duyurulmasının ardından ülkede ‘1989 yılından beridir yaşanan en kalabalık gösteri’ olarak ifade edilen protestolar gerçekleşmiş, halk hükümetin istifa etmesi yönünde sloganlar atmıştı.  

Etiketler: Robert Kalinak

 

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