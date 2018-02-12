Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor Kosova’da

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, iki günlük resmi ziyaret için Kosova’ya geldi. Cumhurbaşkanı Pahor, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi tarafından Priştine’de devlet töreniyle karşılandı. Ardından iki lider ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve işbirliğinin ileri bir seviyeye taşınması ele alındı. Bu ziyaretin ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağı kaydedilen görüşmede, Kosova’nın AB perspektifi konusu üzerinde de duruldu.

Cumhurbaşkanı Thaçi, Kosova’nın Avrupa-Atlantik oluşumları ile bütünleşmesi sürecinde kararlı olduğunu belirtti.

Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor da ülkesinin Kosova’nın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon sürecine tam destek vermeye devam edeceğini vurguladı. Pahor’un Kosova Meclisine hitaben bir konuşma yapması ve Kosova’da NATO’nun güvenlik gücü KFOR’da görev yapan Slovenya askerlerini ziyaret etmesi bekleniyor.